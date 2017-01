Viooltalent Rosanne Philippens is groter dan de belofte

Niet álles zit mee voor Rosanne Philippens (30). Zou de violist eindelijk optreden met haar idool Menahem Pressler, vanavond in het Concertgebouw, zegt hij af. Oververmoeid. Niet zo gek: de legendarische pianist is 93. Maar toch.



'Als Pressler speelt, is alle ruis van de lijn, alle filters zijn weg: het is net alsof de componist direct tot je spreekt', zegt ze. 'We zouden drie dagen lang repeteren in de Kleine én de Grote Zaal, terwijl we alleen in de Kleine spelen.