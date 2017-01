Arno Kantelberg:

Was vroeger alles beter? Nee, niet alles, maar de kleding van Nederlandse cabaretiers wel. Helaas staat die trein vanaf de jaren tachtig alleen nog maar in z'n achteruit. Gelukkig werd Toon Hermans honderd jaar geleden geboren, een feit dat veelvuldig werd herdacht. Mijn oog viel op bovenstaande foto in de VARAgids, een subliem stilleven.



De riem had ik zelf achterwege gelaten. Niet eens zozeer vanwege de oprispende kleur (bruin en zwart zijn geen vrienden), maar vanwege de overbodigheid: de pantalon lijkt gans geen ondersteuning te behoeven. Voorts zweer ik bij Oscar Wilde's credo dat 'clothes should hang from the shoulders, not from the waist'. Bretels snoeren niet de vorm uit je broek en vanwege de verticale vorm verlengen ze ook nog eens je silhouet. En bretels zijn elastisch, dus je kunt jezelf in bochten wringen zonder dat de broek zich straktrekt in de bilnaad.



Maar dan, lieve mensen, dat sjaaltje... Het ruitpatroon in zijn pak is al gedurfd, dus hij had kunnen volstaan met een pochet. Maar nee, Toon strikt een roze ascot (de officiële naam van de helaas uitgestorven stropdassjaal) om de nek, en dan niet op de quasi-nonchalante wijze waarop een makelaar diens linnen shawl knoopt, maar vol overtuiging, als de artiest die hij is. Wat een durf, wat een bereidheid om te pronken. Ik heb er meteen een goed voornemen voor het nieuwe jaar bij.