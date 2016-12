Waarom mag een vollere vrouw haar lichaam niet laten zien?

Mode voor vrouwen met een grote maat is er genoeg - de markt voor vollere vrouwen is omvangrijk en dus lucratief - maar er is maar één plussizemodemerk dat meedoet aan de internationale modeweken. Marina Rinaldi, onderdeel van het Italiaanse Max Mara, geeft elk seizoen een presentatie tijdens de Milan Fashion Week, terwijl andere luxemerken in het plussizesegment kiezen voor een show tijdens de Full Figured Fashion Week in New York. De shows van Marina Rinaldi hebben nooit de vorm van een klassiek defilé. Aan modellen op een catwalk doet ze niet, zegt de Britse directeur Lynne Webber. 'Dan zou het alleen maar over de maten van de modellen gaan, terwijl ik wil dat de aandacht naar de kleding gaat.'



De modellen, die bij de presentaties her en der in de ruimte staan opgesteld, zijn niet te vergelijken met die van andere modeshows. Ze heten Alessandra Garcia in plaats van Gigi Hadid. Ze hebben maat 42 of 44 in plaats van 32 of 34. En ze lachen. Het publiek is wat minder modieus en opgedirkt dan bij pak 'm beet de show van Gucci, de hipste show van het moment in Milaan. Al is het niet zo dat alleen vrouwen met grote maten erop afkomen. Ook het in de regel lucifer-dunne modevolk komt kijken bij Marina Rinaldi.



Waarom? Omdat het merk, eerlijk is eerlijk, een belangrijke adverteerder is én omdat het ieder seizoen samenwerkt met een toonaangevende ontwerper. De collectie van dit voorjaar is gemaakt door Stella Jean, de Italiaans-Haïtiaanse ontwerper die met haar kleurrijke, pretentieloze en vrolijke mode al een paar seizoenen hoge ogen gooit in Milaan. De samenwerking met Jean is een slimme zet: met haar bijnaam 'de nieuwe Stella' - lees: Stella McCartney is 'de oude Stella' - geldt zij als belofte. 'Maar onze populariteit is zeker niet afhankelijk van de ontwerpers met wie we werken', zegt Webber.

Marina Rinaldi onderscheidt zich van andere designers door alle prototypes van het merk te laten maken in een Italiaanse maat 50