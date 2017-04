Vergeten modemerken zijn weer hip

Dankzij de opmars van streetwear in modekringen is een zwik vergeten modemerken weer hip. Denk aan Champion, Kappa, Diadora, Umbro, Reebok en Fila: gewild in de jaren negentig, maar de laatste jaren alleen nog gedragen door voetbalhooligans. Met die merken maakt de hippe voorhoede dus goede sier. Zo werd Stephanie Broek, redacteur van de Nederlandse glossy Glamour, belaagd door fotografen toen ze in een trainingsbroek van Kappa naar een modeshow kwam kijken.



Dat overkomt zo'n beetje iedereen die nu in een trainingsbroek, donsjack of capuchontrui met logo van een in de vergetelheid geraakt merk rondhangt bij een modeshow.



De belangrijkste aanjager van deze trend is Demna Gvasalia van Vetements. Hij was de eerste die samenwerkingsverbanden aanging met Reebok en Champion. Gosha Rubchinskiy, ook ontwerper - hij heeft een mannenmodelabel - en ook uit de voormalige Sovjet-Unie afkomstig, deed hetzelfde. Hij koos voor Fila en Superga. Virgil Abloh van Off-White deed het met Umbro. En omdat Gvasalia, Rubchinskiy en Abloh invloedrijk zijn en alles wat ze aanraken in goud veranderen, zijn de merken waarmee ze samenwerken ook gewild.



Zo heeft Fila net een collectie gelanceerd samen met Urban Outfitters: kleren met een flink logo. Vernieuwend is het niet, het gaat meer om logo dan om snit. Branding dus. Millennials zijn er gevoelig voor, dus trek die Diadora's maar uit de kast.