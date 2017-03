Stijlvast en leeftijdloos

Arno Kantelberg, hoofdredacteur esquire

Mijn oog viel laatst op een zwart-witfoto van Sabahattin Ali, wiens liefdesepos uit 1943 Kürk mantolu Madonna (Madonna in bontmantel, nu ook vertaald in het Engels) al een jaar of vier de Turkse bestsellerlijsten aanvoert. Hij werd geflankeerd door zijn vrouw en dochter, die hem kwamen opzoeken in het gevang - ook toen al gooiden ze in Turkije schrijvers in het cachot.



Wat opviel was niet zozeer dat Sabahattin een jasje droeg, een licht gekreukelde (niet verrassend gezien de omstandigheden) linnen variant. Het opmerkelijkste was dat het jasje wit was én doublebreasted, met daaronder ook nog een witte pantalon.