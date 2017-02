Ontwerper Raf Simons moet Calvin Klein nieuwe allure geven

Uniseks

Met een remix van David Bowies 'This is Not America' liet Simons weten wat hij vindt van de huidige politieke situatie

De eerste outfit was opmerkelijk simpel: een rechte rode pantalon met een witte streep, een blauw overhemd met een paars accent op de borstzakken, een hoge witte col en cowboylaarzen. Deze outfit kwam een paar keer terug, steeds in andere primaire kleuren, en werd door zowel mannen als vrouwen gedragen.



Uniseks mode was een belangrijke rode draad binnen de show; slimme zet, want het uniseksparfum CK One is een van de bekendste geuren van het merk. Mannen en vrouwen droegen dezelfde grijze doublebreasted pakken, dezelfde slank gesneden knielange jassen, dezelfde transparante tops met gebreide mouwen, dezelfde spijkerbroeken en spijkeroverhemden en dezelfde cowboylaarzen.



Meer uitgesproken outfits, van die dingen die het goed doen op Instagram, waren er natuurlijk ook. Simons weet als geen ander hoe hij het showpubliek moet behagen en liet onder meer een goudkleurige bontjas in plasticfolie zien en een jurk die was gemaakt van in plasticfolie verpakte veren. 'Als je een stem hebt, moet je die gebruiken,' zei de ontwerper een paar weken geleden al na afloop van de presentatie van zijn mannenmode. Deze collectie kreeg met name dankzij de soundtrack een politieke lading: met een remix van David Bowies 'This is Not America' liet Simons weten wat hij vindt van de huidige politieke situatie in de Verenigde Staten.