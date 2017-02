Nederlands ontwerpersduo beschuldigt IKEA van namaken 'Proplamp'

In plaats van in februari 2015 lag de lamp al eind december 2014 bij IKEA in de winkel Margje Teeuwen

In mei 2014 vond de officiële lancering plaats van hun 'Proplamp', op de beurs Design District in Zaandam. Dat leidde tot een golf aan publiciteit in de internationale designbladen, vertelt Zwiers. Ook Volkskrant Magazine presenteerde het ontwerp in oktober van dat jaar in de rubriek Mooi.



In november 2014 werd Teeuwen door een designliefhebber op Facebook gewezen op een lamp van de IJslandse ontwerpster Siga Heimis, die vanaf februari 2015 in IKEA te koop zou zijn. Daarop publiceerde een andere Facebook-gebruiker de Proplamp met de woorden: 'Dit is het origineel!' Heimis riposteerde met de opmerking: 'Mijn ontwerp was er al in 2012.'



Teeuwen schreef IKEA onmiddellijk aan. Het resultaat, aldus de ontwerpster: 'In plaats van in februari 2015 lag de lamp al eind december 2014 bij IKEA in de winkel.'