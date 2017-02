Modeblog: er is weer ruimte voor Prada

Als het om Italiaanse mode gaat, is Prada een constante factor. Het bedrijf wordt nog steeds geleid door de 67-jarige Miuccia Prada en haar man Patrizio Bertelli. Prada heeft het familiebedrijf dat ze overnam van haar grootvader omgetoverd tot een modeconcern met een omzet van ruim 3,5 miljard euro (2015). Ondertussen staat de feministisch ingestelde ontwerper zich erop voor dat ze zich als intellectueel lange tijd niet thuis voelde in de modewereld - een statement waarmee ze zich met name populair heeft gemaakt bij hoogopgeleide modeliefhebbers.



Het Italiaanse luxemerk is niet ieder seizoen evenveel in trek, dat is inherent aan de mode. De afgelopen seizoenen werd Prada overschaduwd door Gucci, dat andere bekende Italiaanse luxemerk, dat weer op de kaart staat dankzij de spektakelmode van Alessandro Michele.



Maar nu daar de nieuwigheid wel af is, is er weer ruimte voor Prada. Het luxemerk gaf dit seizoen een ijzersterke show. Het thema waarmee de ontwerpster aan de haal was gegaan, is niet nieuw. Ze vond het - zo liet ze weten aan The New York Times - tijd om het debat over vrouwen nieuw leven in te blazen: die kunnen volgens Prada best intelligent én verleidelijk tegelijk zijn. Hoe dan? Met praktische, alledaagse kledingstukken met verleidelijke details. Denk aan een geruite rok met struisvogelveren, een gebreid mantelpak met een vrolijk motief en harige platte laarzen, een leren jas met zwierige franjes, een met pailletten versierd vest. De show werd beloond met een staande ovatie. Dan weet je het wel. Wedden dat een heleboel smaakmakers volgend jaar winter iets van Prada dragen?