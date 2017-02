Máxima en Henk krijgen ongevraagd stijladvies

Koningin Máxima

Jossine Modderman, hoofdredacteur LINDAnieuws.nl:



Wat is ze weer een plaatje, onze koningin, in een broekpak van een van mijn favoriete ontwerpers, de alleraardigste Mattijs van Bergen. Achter het pak zit een heel verhaal en nog meer beeld. Vorig jaar liet Mattijs zich, voor het Nederlands Fotomuseum, door iconische foto's inspireren tot een adembenemende collectie, genaamd ZWART. Waaronder dit overhemd en deze broek. Getiteld: Meeusen Hypnose shirt & Meeusen Smoke trousers.



We zien een transparante bloes en een bandplooibroek van twee lagen organza, met een print van een rookwolk die doorloopt rond de broekspijpen: verpletterend. In dezelfde collectie treffen we trouwens ook de Van der Elsken Kiss Dress aan. Die jurk had Max ook goed gestaan. En zo actueel ook, nu de beste Nederlandse straatfotograaf ever exposeert in het Amsterdamse Stedelijk Museum.



Máxima heeft tegenwoordig zulke goede stylisten tot haar beschikking dat ze nog zelden de plank misslaat. Des te sneuer dat we haar niet aantreffen op de lijst der best geklede vrouwen (Harper's Bazaar, 2016), en Kim Kardashian wel. Wellicht komt het omdat Max 'ons bin zuunig' hoog in het vaandel heeft staan. Ze verschijnt op staatsbezoeken geregeld in eigen vintage. Of draagt ze te vaak Dutch Design? Vinden wij alleen maar goed: sommige kleding is kunst en soms is het een kunst deze kleding te dragen. En dát kan Max weer heel goed.