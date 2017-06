Kittige hak voor de heb

Eens in de zoveel tijd duikt er een schoen op die iedereen die ook maar zijdelings betrokken is bij de modesector wil hebben. Een paar jaar geleden was dat de sneaker met sleehak van Isabel Marant en nu is het de kitten heel. Dat het korte hakje - minimaal 2 en maximaal 5 centimeter - ineens ontzettend gewild is, is te danken aan Maria Grazia Chiuri, creatief directeur van Christian Dior. Tijdens de show met de zomermode van 2017 stuurde zij modellen met kitten heels de catwalk op. En nu worden de schoenen, ze sluiten met een lint ter hoogte van de hiel en hebben een elegant hakje, gedragen door allerlei beroemdheden. Ze hebben zelfs een naam: de J'Adior slingbackpump. Aan deze It-schoen hangt helaas, want zo gaat dat bij gewild designergoed, een exorbitant prijskaartje: 730 euro, voor de leren variant.



Maar goed, kitten heels zijn ook voor veel minder te koop. En de populariteit van de schoen is goed nieuws. Want lage hakken zijn een uitkomst voor vrouwen die de hele dag door hakken willen of moeten dragen. Audrey Hepburn en Brigitte Bardot zweerden bij dit type en de laatste jaren werd Michelle Obama ook geregeld met kitten heels gespot. Het is een sierlijk schoentje, op het truttige af. Maar dat is een kwestie van combineren. De leukste kitten heels van dit seizoen komen van de Turkse Dora Teymur, die in Londen woont en het merk Dorateymur runt. Zijn schoenen worden onder meer verkocht via brownsfashion.com.