Goed strak en veel te los

Jossine Modderman

Collega Kantelberg constateert geregeld dat mannen, zoals die hiernaast, hun kleding vaak een maat te groot kopen. Vrouwen daarentegen denken dat zij slanker ogen als zij hun gezellige rondingen proppen in een te krap, dichtgeknoopt jasje. Meestal lijkt de vrouw in kwestie op een Kips-leverworst, want dit trucje luistert nauw. Het jasje moet van dikke stof zijn, zodat onzuiverheden worden weggestreken. En de snit moet zich er ook voor lenen. Lingerieondernemer Marlies Dekkers, hier op de rode loper van de horrorwestern Brimstone, heeft het goed begrepen. Dame Dekkers heeft sowieso een voorliefde voor de verkleedkist als zij een avondje op stap gaat. De ene keer is ze een strenge meesteres, de keer daarop genderfluïde in een mannelijk jacquet en nu is ze weer een sexy bibliothecaresse.



Dit kostuum heeft ze zorgvuldig bij elkaar gekozen. Het wollige Britse tweedjasje is zo conservatief als de nieuwe opperrechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof, maar geeft haar cantaloupes vrij spel. Ziehier ook de humor van Marlies: Baywatch-boobies combineren met een Little house on the prairie-rok, Harrypotterbril en Showgirls-plateauzolen. En dan die clutch in de vorm van een boek! Het toont tevens haar gevoel voor theater. Ze heeft een weelderig figuur dat zij terecht aan het publiek toont, want het leven is een schouwtoneel en ieder speelt zijn smakelijke deel.



Jossine Modderman, hoofdredacteur LINDAnieuws.nl