J: Dit wordt geen ode aan de Kont van Kasia. Dat zit zo. Ik ken Kasia Dolkowska van de realityshow Keeping up With The Balkjes op LINDA.tv. Daarin is zij, samen met de zusjes Daniëlle en Amanda Balk, verfrissend openhartig over alle ingrepen die haar rondingen zo imposant mogelijk moeten maken. Dat vindt zij mooi. Maar wat voor de één welgevormd is, blijkt voor de ander grotesk - ervaart ze dagelijks, op straat. Over het exterieur van de pronte Poolse kan ik kort en strak zijn: de stijl van de webshopondernemer heeft weinig om het lijf. Eerlijk gezegd ben ik er niet zo van onder de indruk omdat er evengoed zo weinig over te vertellen valt. Boeiender vind ik haar awesome ass. Begrijp me goed: ik wil Kasia geenszins reduceren tot een paar zakken zoutoplossing, maar haar zitvlak is er wél een met een eigen verhaal. Het was het ontzagwekkende achterwerk van Jennifer Lopez dat Kasia inspireerde tot squatten op olympisch niveau. Maar haar achterste won er niets bij. Een implantaat wel. En nog een. Tegelijkertijd is Kas zo dun als een rietje, wat een komisch profiel oplevert. En het frappantste is: haar derrière noch haar decolleté is haar belangrijkste style-asset. Kasia maakt mij aan het lachen en ze is zo ambitieus als vier anderen. Die kont, die lippen, die borsten, dat haar - het is zo opgevuld als wat, maar gek genoeg maakt dat haar niet minder authentiek. Ik vraag u: hoe vét is dat?



Jossine Modderman, hoofdredacteur LINDAnieuws.nl