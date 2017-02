Fashionblog: Gucci is hysterisch en over-de-top, maar niet vernieuwend

Woensdag 22 februari: Gucci

Dat een hele zwik journalisten, stylisten en inkopers de Gucci-show jarenlang oversloeg, is bijna niet meer voorstelbaar. En toch was het zo onder leiding van de vorige creatief directeur, Frida Giannini. Maar sinds januari 2015 is alles anders: creatief directeur Alessandro Michele heeft het ingeslapen Italiaanse luxemerk binnen een paar seizoenen weer op de kaart gezet. Hoe? Door het roer radicaal om te gooien. Hij maakt excentrieke en nostalgische mode. Zijn belangrijkste motto is 'meer is meer'. Een vleugje jarenzeventigromantiek, wat oriëntaalse invloeden, een scheutje Renaissance, een logo hier en daar, een handvol tijgers en slangen, lange jurken met ruches en volants en een heleboel parels, glitters en andere decoratieve frutsels. Het is, zacht uitgedrukt, niet snel teveel bij Michele.



Zijn modebeeld slaat aan. Dat is niet zo gek: de ene mode volgt immers de andere op. En dus is na een periode waarin het minimalisme hoogtij vierde - een stroming die in 2008 werd ingezet door Phoebe Philo (Céline) - vanzelf weer ruimte voor uitbundige en glamoureus mode à la Gucci. De show van woensdagmiddag was de eerste die werd gehouden in het nieuwe Gucci-hoofdkwartier net buiten het centrum van Milaan en de eerste waarin de vrouwen én mannenmode tegelijk werd geshowd. Zo had het merk toch nog iets nieuws te vertellen. Dat is wel nodig, want zo spraakmakend als toen hij begon, is de ontwerpstijl van Michele allang niet meer. Sterker nog: de Gucci-kleren die vanmiddag geshowd werden, waren niet heel anders dan de Gucci-kleren die nu in de winkelrekken hangen en die ik een halfjaar geleden op de catwalk voorbij zag komen. Hysterisch en over-de-top? Ja. Vernieuwend? Nee, niet meer. Maar Michele zou wel gek zijn om het roer opnieuw radicaal om te gooien, net nu zijn werk het grote publiek heeft bereikt.



De hele show zien? Dat kan hier.