Een pak dat je een kilo extra zelfvertrouwen geeft

Jossine Modderman, hoofdredacteur LINDAnieuws.nl

Wat is actrice Isabelle Huppert toch een vrijzinnig stijlvolle vrouw. D'accord, ze heeft mee dat ze getalenteerd en beeldschoon is, maar deze Française kan eerdaags aanspraak maken op een bejaardenpas, en kijk nou in wat voor magnifiek pak ze bij het gemeentehuis kan aankloppen. Sommigen zullen zeggen: 'Nou, zo tof zit dit kostuum niet', maar die sommigen laten we links liggen. Voor Huppert geen moeilijk gedoe met frutsels en fratsels - ze kiest meestal voor of een jurk of een pak met een klare lijn. Ik denk dat dit exemplaar van Chloé is, maar ik durf mijn eerstgeborene er niet voor op het spel te zetten. Het jasje zit tussen een colbert en overjas in. De flagrant gestileerde, extra pronte revers zijn een aantekening waard. De grote knopen en de lengte geven de kleine vrouw een grootse signatuur. Het is een pak dat je minstens een kilo extra zelfvertrouwen geeft. De broek is zoals een pantalon hoort te zijn. Niet te hoog of te laag en met een mooie voorsluiting. Over de lengte kunnen we debatteren. Huppert besloot tot een stukje peep toe en à la, dat moet dan maar. De kleur, een poedertint zalmroze, is om te janken zo mooi. De zwarte zijden bloes met megastrik is een juiste keuze om het roze te benadrukken. Ook al zo smaakvol: de zonnebril met een vleugje vlindermodel. Hier valt echt onvoorstelbaar weinig op af te dingen, of zoals mijn moeder altijd zegt: 'Oh si belle, si belle.'