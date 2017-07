De perfecte revivals van hippies en Oscar Wilde

Villani ziet er wonderlijk uit voor een volksvertegenwoordiger. Nog wonderlijker: hij is wiskundige. Villani leidt het onderzoeksinstituut Henri Poincaré, is hoogleraar aan de universiteit van Lyon, schreef meerdere boeken en ontving in 2010 een Fieldsmedaille, de wiskundige 'Nobelprijs' voor jonge wiskundigen.



Onder Franse intellectuelen is een zekere creativiteit in kleding niet uitzonderlijk, maar Villani gaat een etappe verder dan de vrolijke vlinderdas met een ascot, de sjaal die we kennen onder de benaming choker. In Frankrijk wordt het lavallière genoemd, naar de hertogin van La Vallière, minnares van Lodewijk XIV, een naam die meer recht doet aan het joyeuze karakter. Villani draagt zijn ascot een beetje als een cowboy. Leuk.



Hij draagt grote broches in de vorm van een spin, de manen tot op de schouders en een zakhorloge in zijn giletje. Beroepspolitici, ook in Nederland, begrijpen niet dat je er beter excentriek kunt uitzien dan saai en uniform - als het maar eigen is. Plus, zoals hij van Wilde al wist: 'You can never be overdressed or over-educated.'