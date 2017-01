De bedriegelijke eenvoud van stijl en elegantie

Toen Audrey Hepburn in 1953 de kans kreeg om in Parijs kleding uit te zoeken voor haar rol in de film Roman Holiday, ging ze regelrecht naar het atelier van Hubert de Givenchy. Ze kende zijn werk: het jaar daarvoor had ze met het geld dat ze met haar eerste film had verdiend een mantel bij Maison Givenchy gekocht. De keus voor hem was een slimme zet van Hepburn: hij was destijds de jongste en vooruitstrevendste van de modegrootmeesters die het voor het zeggen hadden in Parijs.