'We hebben gestreden tegen de truttigheid'

Geef eens een voorbeeld. Kemmink:

'In de jaren zeventig hadden we veel jurken van chiffon en zijden jersey. Die werden op een gegeven moment ontdekt als alternatieve trouwjapon. In het begin vonden we dat nog wel leuk, maar toen de trouwlustigen bleven toestromen, zijn we ermee gestopt. Het was niet onze bedoeling te eindigen als een commercieel bruidshuis.'



Kroon: 'We waren gewoon niet zo goed in commerciële dingen. We hebben een keer, ik geloof in 1978, nadat we in Amerika op een beurs hadden gestaan, aan Bloomingdale's en Barneys verkocht. Daar waren we in eerste instantie hartstikke blij mee, want dat zijn toonaangevende Amerikaanse warenhuizen. Maar toen we alles moesten uitleveren, bleek dat alles precies op tijd moest zijn. En het moest op een speciale manier worden ingepakt. Daar kwam zo veel gehannes met papieren bij kijken, dat het ons boven het hoofd groeide. We hebben nachten doorgewerkt om het voor elkaar te krijgen. Daarna hadden we het wel gezien: het seizoen daarop zijn we niet teruggegaan naar Amerika.'



Kemmink: 'Wij zijn niet zo zakelijk. We waren de winkel voor de lol begonnen en het moest wel leuk blijven. Bovendien: wij gaan op zondag liever wandelen in het park dan dat we werken. We hebben in de jaren zeventig nog wel even een winkel in Parijs overwogen en hadden zelfs al een pand op het oog, in de Rue de Rennes. Maar dat bleek nogal duur en we zagen het niet zitten om met onze dochter - Carmen was toen een jaar of 6 - in Parijs te gaan wonen. Het zou voor haar helemaal niet leuk zijn geweest daar naar school te gaan en vriendjes en vriendinnetjes uit Nederland te moeten missen.'



Kroon: 'Dat we altijd hier hebben gezeten, heeft ons nuchter gehouden. Ik ben achteraf gezien blij met hoe het allemaal is gelopen. Een groter bedrijf betekent ook meer zorgen. Wij hebben altijd met plezier kunnen werken.'



Dat hun werk ook in het buitenland werd gewaardeerd, bleek in 1987: toen mochten ze samen met Romeo Gigli en Calvin Klein de prestigieuze modeprijs Fil d'Or in ontvangst nemen. 'Die prijs werd uitgereikt door Karl Lagerfeld', meldt Kemmink nog zichtbaar trots. Maar hun werk, zegt Kroon, is niet te vergelijken met dat van echte couturiers. De kleding van Puck & Hans was betaalbaar én draagbaar. 'Daarin zijn we opgevoed door onze klanten. Die kwamen een jasje kopen voor een feest, maar ze wilden het ook naar het werk aan kunnen. Dat praktische is typisch Nederlands', zegt Kroon.



Ze verkochten ook kleding van buitenlandse ontwerpers. Zo waren ze de eersten in Nederland die kleding van Jean-Paul Gaultier en Azzedine Alaïa verkochten. Op deze manier wilden we voorkomen dat de winkels op een bepaald moment leeg zouden zijn. 'In eerste instantie was dat een noodgreep: van onze eigen ontwerpen lieten we nooit veel maken - zes stuks, soms dertig, nooit meer dan honderd. Die buitenlandse merken waren een groot succes, maar als een ontwerper te bekend of te duur werd, stopten we ermee. Het was nooit onze opzet de winkels vol te hangen met jasjes van 1.000 euro', zegt Kemmink.