Youp vs. RTL: ordinaire ruzie op het vismarktplein

Goedemorgen, welkom in kapsalon Chez Jean-Pierre. Koffie? We moeten even bijpraten over de sterren. Want had u het al gehoord? Youp van 't Hek vindt Erland Galjaard een lul. Het stond zaterdag in roddelblad NRC Handelsblad. Iedereen had het erover, hier in de salon. O, u leest alleen een nette krant? Dan leg ik het even uit.



Youp had op tv gekeken naar een reallifesoap op RTL rond Peter Jan Rens, drie levens geleden Meneer Kaktus, nu financieel helemaal uitgedroogd.