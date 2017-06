Ontvoerde Spoorloos-presentator Bolt komt vaak in Colombia, waar 'de aardigste mensen ter wereld wonen'

Cynisme en zelfspot

Het is een werkwijze die Bolt vrijwel altijd succes opleverde tijdens zijn zoektochten. Slechts tweemaal bleef de immer schijnbaar emotieloze presentator na een lange reis met lege handen achter. 'Ik ben dan echt chagrijnig, want je wilt de mensen niet teleurstellen.' Het gevolg van die houding: Bolt neemt doorwaakte nachten, slechte hotels, bedenkelijk eten, corrupte politieagenten en ongedierte altijd weer voor lief. Soms erger, als je de reisanekdotes terugleest die Bolt verzamelde in zijn boeken Altijd ergens anders (2014) en het vorig jaar verschenen Groeten uit Verweggistan.



Bolt verhaalt over hoe hotelbewakers zijn kamer leegroofden in Indonesië, over hoe een man met een mes in zijn auto sprong in Haïti, maar ook over politieagenten die hem tegen zijn zin meenamen en vasthielden in Ghana. Cynisme en zelfspot hielden Bolt altijd overeind. En anders wel Frank Zappa, Radiohead en Greenday, vaste soundtrack op zijn lange en intensieve reizen. Daarbij bleef naar eigen zeggen het gezonde verstand altijd rustig doorwerken. Al was het maar voor zijn ouders, zijn twee kinderen of zijn ex, waarmee hij ook na twintig jaar scheiding nog geregeld op vakantie gaat.