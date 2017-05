Waarom is het zo erg om vijftig te worden?

Ga je ook onderzoeken wat geestelijk met een mens gebeurt bij het passeren van de 50?

'Dat ben ik wel van plan. Ik merk bij mezelf dat ik relativerender ben geworden, het kan me allemaal minder schelen. Ik ken mezelf beter. Ik weet waar ik van houd, wat ik lekker vind en wat ik vervelend vind. Dat is prettig. Ik doe alleen nog wat bij mij past, laat me niet meer onder druk zetten. Ik was laatst in het buitenland en toen ben ik in mijn pyjamabroek koffie gaan halen. What the fuck maakt mij het uit, ik word 50! Waarom moet ik altijd maar rekening houden met iedereen? Ik ben te oud voor die shit, ik heb wel andere dingen aan mijn hoofd.



'Binnenkort ga ik denk ik ook een keer in mijn pyjamabroek naar mijn eigen Albert Heijn. Misschien ga ik over vijf jaar zelfs weer T-shirts met opdruk dragen. Dat zijn de volgende stadia van bevrijding die ik zou kunnen bereiken.



'Om je nog een voorbeeld te geven: vakantie. Doe ik dus niet meer, want het is gewoon niet mijn afdeling. Ik heb het geprobeerd, maar ik vind het niks. En als je dat zegt, verpest je de sfeer. Dus nu ga ik gewoon niet meer. Weet je wat ook zoiets is? Je mag het bijna niet zeggen, maar: eten. Het maakt mij gewoon echt niet zoveel uit. Geef mij een boterham met kaas en ik klaag nergens over. Ik stop mijn tijd en energie liever in andere dingen.'



Op 12 oktober geeft hij trouwens, dat weet hij nu al, géén feest. 'Nee hoor, echt niet. Te oud voor die shit.'