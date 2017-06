Waarom ik zo verslaafd ben aan Hotter than my Daughter

Het was half mei en Gordon zat in talkshow Pauw om het begin van het zevende seizoen van zijn Hotter Than My Daughter te promoten, het programma waarin moeders die zich extreem sexy of opvallend kleden een metamorfose krijgen. Even daarvoor was een foto van 'stiefmoeder Inge' getoond, een 62-jarige vrouw in een kort en strak pakje, de buik ietwat losjes over het broekje.