Volkskrant Ochtend: Trump-regering in beroep tegen opschorting inreisverbod en waar blijft de Alzheimerpil?

Volkskrant-fotograaf wint Zilveren Camera met 'indringende' serie over kinderarbeid

Fotograaf Cigdem Yuksel (27) heeft met een serie over kinderarbeid in Turkije de Canon Zilveren Camera gewonnen. De voor de Volkskrant vervaardigde portretten van uit Syrië gevluchte kinderen (zelfs vanaf 8 jaar) tonen hen in het naaiatelier, de bakkerij en de werkplaats waar ze onder dikwijls abominabele omstandigheden en onderbetaald arbeid verrichten.



Trump als beul op cover Der Spiegel: 'Linkse gutmenschen laten ware aard zien'

De beul is de 45ste president van de Verenigde Staten. Hij hanteert het soort kapmes dat ook in trek is bij zijn vakgenoten van IS. De gijzelaar die hij onthoofdt is Lady Liberty, het Amerikaanse Vrijheidsbeeld. In andere woorden: de vrijheid en democratie zelve. De maker van deze illustratie, de Cubaans-Amerikaanse kunstenaar Edel Rodriguez, heeft het helemaal zo bedoeld, vertelt hij in een interview.