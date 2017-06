Volkskrant Ochtend: Spoorloos-team ontvoerd in Colombia | Jongeren beginnen later aan seks

Aanraders van de redactie

'Militaire agressie' VS zet relatie met Rusland op scherp



Ongelukje of het begin van een escalatie tussen Rusland en de Verenigde Staten? Het neerschieten zondagavond door de Amerikaanse luchtmacht van een Syrisch legervliegtuig voor het eerst in zes jaar burgeroorlog zet hoe dan ook de relatie tussen de twee grootmachten op scherp (+).



De Portugese ellende kan zomaar een wake-upcall zijn



Vroeger was een bosbrand een bosbrand. Iemand had slordig een sigarenpeuk het bos ingeschoten of een door de warmte bevangen pyromaan had zich niet langer kunnen inhouden. Dat was naar, maar de vraag naar de oorzaak was een overzichtelijke en de oplossing ook: blussen. Bij de rampzalige bosbranden in Portugal is mogelijk sprake van een andere en meer gecompliceerde soort schuldvraag, de klimaatverandering, schrijft Bert Wagendorp (+).