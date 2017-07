Volkskrant Ochtend: Jihadgangers relatief vaak bekeerlingen | MH17-verdachten voor Nederlandse rechter

Willem Vissers - We houden elkaar gevangen in schaamte

Willem Vissers schrijft wekelijks over het leven van zijn gehandicapte zoon Samuel. Deze week over overlast. 'We hopen altijd dat Samuel zich volumetechnisch een beetje inhoudt, als we op een terrasje zitten of langs een zwembad.' (+)



Verslaggeverscolumn - Facebookridders maken van man een volksduivel: 'waarschuw iedereen voor deze kk pedo'

Toine Heijmans ging naar Apeldoorn om te praten met Hermen. Volgens hem probeerde een buurtbewoner zijn dochtertje te lokken met snoepjes. Volgens de politie is er geen bewijs. Toch neemt Hermen een foto van de man en deelt hij deze op Facebook. (+)