Volkskrant Ochtend: het jaar van de identiteit en het jetsetleven van Martin Garrix

'Als je racisme kunt aanleren, kun je het ook afleren'

Patrisse Cullors is mede-oprichter van Black Lives Matter. Aanvankelijk een actiegroep tegen politiegeweld in de VS, nu een brede beweging die vecht voor gelijkheid voor alle zwarten, van welke geaardheid ook. Haroon Ali sprak haar tijdens haar tour in Nederland (+).



'Ik maak bizarre dingen mee'

Gillende meisjes all over the world. Op het vliegveld in Peru, op het vliegveld in Japan, een miljard views op YouTube, 20 miljoen fans bij zijn optredens: dj Martin Garrix - de beste ter wereld - geniet van zijn wereldfaam. Garrix is één van de twaalf Nederlanders die zijn stempel op 2016 heeft gedrukt (+).



Rechter uit het hart kun je 2016 niet laten zien

Hans Aarsman en Frank Schallmaier, fotovorsers van de Volkskrant, overzien het jaar in 78 protestborden. Kijk en bestudeer eindeloos: rechter uit het hart kun je 2016 niet laten zien.