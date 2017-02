Volkskrant Ochtend: geheim spoedberaad over Griekse hervormingen en inreisverbod Trump houdt geen stand

Terwijl u sliep

Spanning over Griekse economie loopt weer op.



Ze waren even van de radar verdwenen, de spoedvergaderingen over Griekenland, maar vandaag is het toch weer raak. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem, de Griekse minister van Financiën Tsakalotos, directeur Regling van het Europees noodfonds en vertegenwoordigers van het IMF, de ECB en de Europese Commissie spreken elkaar in het geheim in Brussel. Met als doel een herhaling van de panieksessies tussen 2010-2015 te voorkomen.



Rijksmuseum gaat exposeren over slavernijverleden.



Het Rijksmuseum houdt in 2020 een tentoonstelling over het Nederlands slavernijverleden. Dat zegt directeur Taco Dibbits tegen de Volkskrant.