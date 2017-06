Volkskrant Ochtend: Alarm over hulp voor suïcidale kinderen | Explosie Brussel-Centraal was 'daad van terreur'

Republikeinen VS vieren overwinningen in twee tussentijdse verkiezingen



Het nipte verlies van twee Democratische kandidaten in speciale verkiezingen voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dinsdag werd als een grote overwinning gevierd door de Republikeinen. Kennelijk is de afkeer van president Donald Trump niet groot genoeg om Democraten zonder duidelijke agenda te laten winnen. In Georgia wist Karen Handel de Democraat Jon Ossoff te verslaan.



Colombia: Nederlandse journalisten toch in handen van ELN



De Nederlandse journalisten Derk Bolt en Eugenio Follender zijn in handen van de Colombiaanse guerrillabeweging ELN. Dat hebben Colombiaanse autoriteiten dinsdagavond bevestigd. 'Tot nu toe maken ze het goed', aldus Richard Claro in een interview met Caracol Radio. 'We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ze veilig en gezond terug kunnen keren.'