Vijf vragen over de machtsstrijd om de Telegraaf Media Groep

Wie stappen er naar de rechter vanwege de overname van TMG?

De bekendste partij is Talpa Holding van John de Mol. Hij biedt 6,50 euro per aandeel TMG, 50 cent meer dan het Vlaamse Mediahuis en VP Exploitatie, de investeringsmaatschappij van de familie Van Puijenbroek, al jaren grootaandeelhouder van TMG. De commissarissen van TMG, die over de overname beslissen, hebben onder leiding van plaatsvervangend president-commissaris Jan Nooitgedagt al gekozen voor het lagere bod van Mediahuis en VP. Zij vinden dat de uitgever van Nederlands grootste krant het beste af is met deze combinatie, die met bijna 60 procent ook de meerderheid van de aandelen heeft. Belangrijk argument is de ervaring van de Belgen, die onder meer eigenaar zijn van NRC Media.



De Mol is boos. Hij zegt dat hij TMG met zijn eigen mediabedrijf Talpa wil samenvoegen tot een 'Media City', met 'studio's, radio, redacties en de dikste glasvezel die er in Nederland te vinden is'. De miljardair vindt dat hij geen eerlijke kans heeft gekregen, terwijl de commissarissen wisten dat hij een hoger bod zou indienen. Er was volgens hem geen 'level playing field'.