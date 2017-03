Vijf trends uit de CBS Veiligheidsmonitor

1. We doen minder snel aangifte

Ruim 17 procent van alle Nederlanders was in 2016 slachtoffer van een geweldsdelict, een vermogensdelict als diefstal, inbraak of beroving; of een vandalismedelict als vernieling. In totaal zijn het 4,4 miljoen delicten. Het aantal is ongeveer gelijk aan 2015, maar ligt 600 duizend lager dan in 2012. Vanaf 2005 gerekend is het aantal slachtoffers van deze 'traditionele' criminaliteit zelfs met bijna 40 procent afgenomen.



Slachtoffers doen wel minder vaak aangifte: vorig jaar een kwart, tegen 29 procent in 2012.