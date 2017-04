Van de Snuggie tot de Pizzarette: de meest opmerkelijke Tel Sell-reclames

'Transformeer die afzakkende heupen!'

'Krijg het lichaam dat u altijd al wilde in slechts vijf minuten per dag.' Tel Sell, destijds medeverantwoordelijk voor de Zumba-hype, tilde de simpele buikspieroefening naar een hoger niveau met een schijnbaar oneindige reeks 'revolutionaire' fitnessapparaten zoals de Ab King Pro, Fitness Pump, LegXercise, de VibroShaper Trilplaat en, voor wie zelfs dat te veel inspanning is, de Ab Solution Pro: elektronische plakkers die de spieren doen samentrekken.



Maar het leukst is misschien wel Moonsurfing. In Duitsland, de VS, Engeland en Japan is men al aan de Moonsurfing, weet de voice-over. Wat het is? 'Verticale powerwalking' met een 'wetenschappelijk onderzocht halve maan-ontwerp' dat gebruik maakt van de 'actie-reactieregel'. 'Transformeer die afzakkende heupen! Maak een eind aan die peervorm!'