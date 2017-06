Tweelingvader Clooney worstelt en GoT breekt weer record

Bedwelmd

De tweelinggeboorte van de week - beroemdheden krijgen vaker tweelingen dan gewone stervelingen, dus je kunt in een sterrenrubriek rustig spreken van de tweelinggeboorte van de week - is uiteraard die van de Kleine Clooney's, de tweeling Ella en Alexander van George Clooney en Amal Alamuddin.



Zoals gebruikelijk bij de echt belangrijke bevallingen in de wereld werden er weinig mededelingen gedaan over hoe het allemaal was gegaan. De woordvoerder van Clooney werd in De Telegraaf aldus geciteerd: 'George is bedwelmd en moet binnen een paar dagen weer de oude zijn.