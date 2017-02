Trump als beul op cover Der Spiegel: 'Linkse Gutmenschen laten ware aard zien'

'Why not'

Edel Rodriguez is niet de eerste illustrator die Trump het Vrijheidsbeeld laat onthoofden. De New Yorkse krant Daily News had in december 2015 al een cartoon op de cover waarop Trump, toen nog presidentskandidaat, het hoofd van Lady Liberty in zijn hand houdt. De laatste woorden van het Vrijheidsbeeld: 'Toen hij voor de Mexicanen kwam, sprak ik me niet uit - omdat ik geen Mexicaan ben. Toen hij voor de moslims kwam, sprak ik me niet uit - omdat ik geen moslim ben. Toen kwam hij voor mij...'



Voordat beroering ontstond over de Spiegel-cover was al opschudding ontstaan over een Trump die zijn laatste seconden beleeft op de cover van het februari-nummer van het linkse Ierse tijdschrift Village. Daarop zien we een close-up van de linkerslaap van de 45ste president door de ogen van een scherpschutter. Eronder prijken in kapitaalletters en zonder vraagteken de woorden why not: waarom niet. 'Ziek', 'walgelijk' en 'onethisch', waren maar enkele adjectieven die online circuleerden.



Na Trumps inauguratie ontstond in Nederland beroering over een bondige tweet van journaliste Antoinette Scheulderman waarin ook een scherpschutter figureerde: 'Waar blijft die sniper?' In het bijbehorende artikel betoogt Village overigens waarom het beter is Trump niet te vermoorden. 'Dat je je lezers moet uitleggen waarom ze geen moordaanslag moeten te plegen, is tekenend', concludeerde een twitteraar. Adepten van Village wezen op het gedrag van Trump zelf: als je mensen vijandig tegemoet treedt, moet je geen vriendelijke bejegening verwachten.