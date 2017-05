Tips voor de wandelaar en mooie wielerjournalistiek

3d-printpoppetje

Fijn idee dat we naast een correspondentennetwerk over de hele wereld sinds deze week ook een wandelaar door Nederland hebben lopen: Caspar Janssen, de man die zo pakkend over natuur kan schrijven, zowel romantisch als kritisch. Hij maakt een tocht van een jaar en beschrijft elke dag een etappe in V.



Het zal gaan over vogels en bossen, maar ook over wat de mens met de natuur doet. In zijn inleiding, maandag, zag Caspar af van 'diepgravende gedachten en grote woorden'. 'Kortweg kan ik zeggen dat lopen de beste methode is om greep te krijgen op de omgeving.