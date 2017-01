Thomas Erdbrink stopt met Zomergasten

'We beginnen volgende maand met het maken van een vervolg op Onze man in Teheran', schrijft Erdbrink, die in Iran correspondent is voor de Volkskrant en The New York Times. 'Met Trump in Amerika en zijn kabinet vol Iranhaters wordt het vast een druk jaar voor de krant.' Voor Zomergasten heeft hij geen tijd meer.



Erdbrink is één seizoen presentator geweest van het zomerse interviewprogramma op de zondagavond. Hij interviewde onder anderen premier Mark Rutte en publicist Dyab Abou Jahjah. Voor de VPRO-reisserie Onze man in Teheran won hij in 2015 de Zilveren Nipkowschijf.