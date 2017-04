The Sun zet oud-hoofdredacteur op non-actief na racistische column

Ik heb Barkley altijd als een van onze domste voetballers beschouwd

De 70-jarige MacKenzie schreef zijn column naar aanleiding van een incident in een nachtclub waarbij Barkley eerder deze week zomaar werd neergeslagen. Volgens de columnist vroeg de speler er min of meer om. 'Misschien is het onterecht maar ik heb Barkley altijd als een van onze domste voetballers beschouwd,' stond er te lezen in de inmiddels van de website verwijderde column, 'er is iets met het gebrek aan reflectie in de ogen dat me ervan overtuigt dat de lichten niet aanstaan, dat er vrijwel zeker niemand thuis is.'



Vervolgens maakte hij een vergelijking met een gorilla in een dierentuin. Om dat punt te benadrukken had de sensatiekrant de ogen van Barkley afgebeeld boven die van een mensaap. Dat ligt bijzonder gevoelig omdat Barkley een Nigeriaanse grootvader heeft. Vanaf zijn vakantieadres beweerde MacKenzie niet op de hoogte te zijn geweest van deze etnische achtergrond. Hij voegde eraan toe dat het nonsens is om de column te omschrijven als 'racistisch', zoals de burgemeester van Liverpool had gedaan, om meteen aangifte te doen bij de politie.