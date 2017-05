The Guardian publiceert censuurregels Facebook: geen wraakporno, wel zelfverminking

Grijs gebied

Anonieme medewerkers van Facebook zeggen in de documenten dat zij het werk niet aankunnen. Facebook heeft wereldwijd twee miljard gebruikers. Per minuut worden er 1,3 miljoen berichten gepost. Volgens de Facebook Files worden er per week 6,5 miljoen nepaccounts aangemaakt. Het bedrijf zet ook software in om bijvoorbeeld sommige naaktfoto's te weren.



Volgens de richtlijnen kan een filmpje van een gewelddadige dood soms blijven staan omdat het de aandacht kan vestigen op psychische problemen. Kindermishandeling en pesten van kinderen hoeven de moderators ook niet te verwijderen tenzij het bericht sadistisch is. Er blijken zelfs moderatieregels over match-fixen en kannibalisme. De lastigste afweging blijkt over seksuele berichten: 'handgemaakte' kunst met seks mag blijven staan, digitale kunst met seks moet van Facebook af.



Monika Bickert, hoofd van Global Policy Management van Facebook erkent in The Guardian dat het lastig is consensus over regels binnen het bedrijf te krijgen. 'Mensen in Europa hebben een heel ander idee van wat oké is om te delen dan mensen in Azië. Waar je de lijn ook trekt, er zal altijd wel ergens een grijs gebied zijn.'