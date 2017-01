Telegraaf onder vuur om term 'kansloze asielplaag'

De interne onrust was maandag ook zichtbaar op Twitter, waar Telegraafverslaggever Richard van de Crommert schreef dat 'meerdere collega's zijn geschrokken van de kop'. Anderen lieten weten zich 'zeer ongemakkelijk te voelen' hierover of de terminologie 'onhandig' te vinden. Bij de krant vinden ze wel dat critici de kop uit zijn context hebben gerukt, omdat er inhoudelijk niets mis was met het artikel van zaterdag. Dat stuk ging over 'economische migranten' uit veilige landen die hun verblijf in de Europese Unie rekken door herhaaldelijk kansloze asielaanvragen te doen in meerdere lidstaten.



De hoofdredactie noemde het maandag in het commentaar 'een slechte zaak' dat het publieke debat meer gaat over de 'gebezigde toonhoogte' in de krant dan over de genoemde problemen met asielzoekers. Hiervan zouden 'echte vluchtelingen' uiteindelijk de dupe worden.

De laatste jaren hebben actievoerders vaker geprobeerd media te treffen met een boycot