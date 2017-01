Staatssecretaris Klijnsma over filmpje Lubach: 'Best video ever!'

Aanvankelijk wist Niels Dijkstra, commercieel directeur bij Attractiepark Slagharen, niet zo goed of hij blij moest zijn met de referentie naar Slagharen. ''Grab 'em by the pony' was natuurlijk een associatie met die lelijke opmerking van Trump.' De scepsis was snel verdwenen. 'Ik zag een bericht op LinkedIn waarin een Zwitser juichend schreef: 'My girls are ready to ride the best pony's in the world.' De hoeveelheid aandacht die we krijgen, is bizar. We hebben tienduizenden bezoekers op de site, op één dag. Dat halen we heel soms tijdens het hoogseizoen als het prachtig weer is, maar we zijn nu gesloten.'



Ook bij Madurodam merken ze de toestroom, zegt directeur Joris van Dijk. 'Het levert een enorme hausse aan aandacht op. Zelfs de familie Maduro heeft uit Amerika van zich laten horen. Het is een cadeautje: we zijn voor 45 procent afhankelijk van buitenlands bezoek, en een groot deel van het bezoek op de site komt uit de Verenigde Staten. Normaal gesproken ontvangen we 10 duizend Amerikanen per jaar, dus we kunnen goed checken of dit geholpen heeft.'