RTL haalt programma 'De Succesfactor' van de buis na onthulling Rambam

Topp Recruitment, het fictieve uitzendbureau van Rambam, werd uitgeroepen tot branchewinnaar in de categorie 'job recruitment'. Het juryrapport luidt:



'Topp Recruitment is een zeer hoogwaardig bedrijf, dat in de loop der tijd een opmerkelijke positie heeft opgebouwd. Absoluut een specialist op haar vakgebied. Gedrevenheid, innovatievermogen, durf en visie, plus een 100 procent focus op de klant maken van haar een absolute topper in haar wereld.'



De 'winnaars' moeten in werkelijkheid 12.750 euro (exclusief btw) betalen om bovenaan te eindigen in de branchecategorie. Bij dat bedrag is zendtijd bij 'De Succesfactor' inbegrepen. Rambam toont aan dat voor ieder bedrijf een aparte branchecategorie wordt bedacht, waarvan er inmiddels meer dan vijfhonderd zijn. Oud-premier Jan-Peter Balkenende reikte vorig jaar de hoofdprijs uit tijdens de finale.