Regisseur en stem van Robin de robot Guus Verstraete (69) overleden

Producties die hij voor zijn rekening nam waren onder meer Ik ben Joep Meloen (met André van Duin) en enkele series van Bassie en Adriaan. In diezelfde serie over de bekende clown en acrobaat, gespeeld door de gebroeders Van Toor, is hij meerdere malen als figurant te zien. In de originele versie van Bassie en Adriaan en De huilende professor sprak Verstraete ook de stem van Robin de robot in.



Met Joop van den Ende maakte hij shows als Wedden, dat?, De Surpriseshow en De Soundmixshow. Daarnaast regisseerde hij Laat de Leeuw, Mooi! Weer De Leeuw en Ron's Honeymoon Quiz. Ook het theaterspektakel 'Musicals in Ahoy' werd door hem geregisseerd.



De familie van de overleden regisseur vraagt in een verklaring 'hun privacy te respecteren'. Een woordvoerder van Stage Entertainment laat weten dat de rol van Verstraetes echtgenote Simone Kleinsma in Musicals in Concert voorlopig wordt overgenomen door Nurlaila Karim (The Bodyguard, Sister Act).