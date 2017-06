Radiopiraten laten zich niet zomaar door telecomwaakhond ontmoedigen

Zijn illegale piratenzender Bûge of barste gaat over een paar weken weer de lucht in, vertelt Wiebe van den Bosch (26) uit het Friese Eastermar. Buigen of barsten. Letterlijk, want de vraag is of hij kan doorgaan, want van de overheid mag hij geen FM-frequenties gebruiken. 'Je weet dat het niet mag. Maar wie doen we er kwaad mee? Het enige wat we doen is regionale muziek promoten.