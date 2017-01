Peter Middendorp: 'Telegraaf had Wilders wel geïnterviewd, maar geen vragen gesteld'

Een week geleden bracht De Telegraaf asielzoekers in verband met een plaag, 'een ongeremde groei van een bepaald soort organisme'. Ik vroeg me af: zouden ze nou niet weten dat het gevaarlijk kan zijn om mensen met ongedierte te vergelijken, zeker als je eerst een vaderlands verlangen naar reinheid opgeroepen hebt?



Maar ja, natuurlijk weten ze dat. Het historisch besef van De Telegraaf is misschien niet om over naar huis te schrijven, maar voor hun kennis van oorlog steek ik mijn hand wel in het vuur.



Van CDA naar VVD naar PVV, van koddig naar bitter naar - ja, geef er maar een naam aan, maar wees voorzichtig, de strontkar heeft lange tenen. Soms zou ik er wel iets over willen schrijven, maar zulke stukjes werken averechts, dat hebben we van de PVV geleerd. Het maakt niet uit wie wat zegt, of hoe - voor een pester is elke reactie winst.



Die vriend heeft zijn abonnement met een boog over de wilgen gegooid, zelf zal ik de krant wel blijven lezen, al was het uit beroepsijver. Ik vraag me weleens af wie of wat ik er een plezier mee doe. Ruim negenenhalf jaar columnist, ruim negenenhalf jaar abonnee, tel uit je winst: als het een beetje meezit, vier ik straks mijn tienjarig jubileum op de dag dat Wilders als premier wordt geïnstalleerd.