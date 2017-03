Overname TMG door Talpa lijkt van de baan na uitspraak Ondernemingskamer

Niet onjuist gehandeld

Maar volgens de Ondernemingskamer hebben de commissarissen van TMG niet onjuist gehandeld bij hun keuze voor VP/Mediahuis. Er lag al sinds de zomer een bod, waarmee weinig vooruitgang werd geboekt, terwijl het steeds slechter ging met TMG. Het harde ingrijpen en de duidelijke keuze van de commissarissen waren verdedigbaar, om de deal met VP/Mediahuis niet in gevaar te brengen. Om diezelfde reden is het schorsen van de twee bestuurders ook verdedigbaar, aldus de Ondernemingskamer vanavond.



De grote vraag is wat De Mol nu gaat doen. Hij heeft 26,65 procent van de aandelen in TMG en kan daarmee als grootaandeelhouder blijven dwarsliggen tegen VP/Mediahuis. Ook kan hij in cassatie gaan tegen het besluit van de Ondernemingskamer. De Mol zei eerder in een interview met De Telegraaf dat hij 'na enige tijd' zijn conclusies zou trekken als er sprake is van een patstelling op aandeelhoudersniveau. Dit om TMG niet te beschadigen.



De vraag is of dat moment na de nederlaag bij de Ondernemingskamer is gekomen. VP/Mediahuis hebben steeds gezegd dat Talpa welkom is om te praten. Zo zou De Mol er een voor hem zo gunstig mogelijke deal kunnen proberen uit te slepen voor de dingen die Talpa al doet voor TMG. Beide bedrijven hebben gezamenlijk een radiotak, waarin Talpa de meerderheid heeft. Ook maakt Talpa videoproducties voor TMG.