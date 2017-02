Ouders van nu is onverwoestbaar

Over (kleine) kinderen valt heel wat te zeggen. Dichter-politicus Jacob 'Vader' Cats bijvoorbeeld, vier eeuwen geleden: 'Kinderen zijn hinderen.' Daarnaast is alleen het beste goed genoeg voor het kleine grut en is elke geslaagde bevalling een wonder. Over die drie tijdloze thema's gaat het in Ouders van Nu én in al die andere tijdschriften waarin (vooral) moeders, kinderen en een handjevol vaders - zij horen er natuurlijk ook bij - zich buigen over het nieuwe leven en alles wat daar zoal bij komt kijken.