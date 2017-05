Opinie van verslaggevers, Franse verkiezingen en twintig jaar lang uit eten

Geenstijl

De week stond vooral in het teken van de online-aanval van GeenStijl op onze verslaggever Loes Reijmer. Dat deed de gemoederen ter redactie hoog oplopen. Lees er alles over in de column van de Ombudsvrouw. Het resulteerde verder in een column van Heleen Mees, een advertentieboycot en de open brief waarmee het opiniekatern zaterdag opent en die ook in NRC Handelsblad en op Lindanieuws.nl verschijnt. Hierin spreken ruim honderd vrouwen hun afschuw uit over wat er is gebeurd en roepen zij op tot actie.



Volkskrant-verslaggevers zijn vrij om hun mening te geven in de opiniesectie van de krant, zolang het hun werk, objectieve verslaggeving, niet in de weg staat. Dat is bij dit stuk in orde. Hun werk als objectieve journalist en de meningsvrijheid komen juist in gevaar door de intimidatie van GeenStijl. Het lijkt me goed dat ze daar een opvatting over hebben.