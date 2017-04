Rechter verbiedt het verspreiden van zelfgemaakte ondertitels

Wat is het verweer van de lekenondertitelaars?

Brein beroept zich op een auteurswet van honderd jaar oud. Je kan je afvragen of die wel nog toepasbaar is Stichting Laat Ondertitels Vrij

Zij menen dat zelfgemaakte vertalingen onder de uitzonderingsregels van het copyright vallen, zolang er geen 'herkenbare elementen' uit het originele filmwerk zijn overgenomen en dat 'hobby-ondertitels' afzonderlijk moeten worden beoordeeld met de Auteurswet in de hand. De klagers noemen die wet in het digitale tijdperk ook achterhaald. 'Brein beroept zich op een auteurswet van honderd jaar oud. Je kan je afvragen of die wel nog toepasbaar is.'



De hobbyisten vinden dat ze een service bieden in het geval van films die zonder een Nederlandse bewerking op de markt verschijnen, wat in hun optiek vaak het geval is. Ook zeggen de hobbyisten, verenigd in de Stichting Laat Ondertitels Vrij (SLOV), dat zij zonder commercieel oogmerk werken.