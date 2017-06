OM moet PowNed toch vervolgen in zaak Onno Hoes

Artikel 12-procedure

Twee jaar geleden zag het OM nog af van strafrechtelijke vervolging. Hoes spande daarop een civiele zaak aan en de rechtbank oordeelde in 2016 dat PowNed een schadevergoeding moest betalen. Het maken van de opnames was volgens de rechter gerechtvaardigd om een eventuele misstand aan de kaak te stellen. Maar omdat de beelden geen blijk gaven van een dergelijke misstand, hadden ze niet uitgezonden mogen worden. PowNed is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan.



Via een artikel 12-procedure heeft Hoes nu toch voor elkaar gekregen dat de omroep ook strafrechtelijk wordt vervolgd, zo heeft het gerechtshof in Amsterdam besloten. 'Er moet een belangenafweging gemaakt worden tussen de conflicterende grondrechten: het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het recht op vrijheid van meningsuiting', zo stelt het hof in een verklaring.



De advocaat van PowNed noemt het opmerkelijk dat in de verklaring met geen woord wordt gerept over de eerdere uitspraak van de rechter. 'We denken dat het OM niet voor niets eerder niet wilde vervolgen. Er was sprake van een misstand: een burgemeester die zich steeds in een kwetsbare positie blijft plaatsen. Als een burgemeester chantabel is, is dat zeer relevant.'