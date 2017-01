Nu maak je je er wel heel makkelijk vanaf, Taylortje

Kind

Zelden - of laten we maar gewoon zeggen nooit, al is dat mogelijk nepnieuws, want helemaal zeker weten doen we het niet - gaf een inauguratie aanleiding tot zo veel grappen. Ook wanhoop, toegegeven, maar ook humor. En dat is altijd een goeie combinatie.



Hoeveel memes je wel niet kunt maken van Barron Trump die geen highfive met zijn moeder wil doen, en hoeveel Photoshopbewerkingen van de inhoud van die blauwe Tiffany's-doos die Melania als cadeau voor de Obama's bij zich had (de leukste: er zat een briefje in met daarop het woord HELP).