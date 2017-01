Nigel Farage gaat eigen show presenteren op populairste Britse discussiezender

Voor LBC is de komst een versterking van een indrukwekkend gezelschap presentatoren, van verschillende politieke pluimage. De genoemde O'Brien, die ook te zien is op Newsnight, is een stem van grootstedelijke elite, terwijl de goedgebekte Katie Hopkins zich ergens ter rechterzijde van Farage in het politieke landschap bevindt. LBC haalt regelmatig het nieuws wegens controverses. Zo kwam de rechtse Nick Ferrari in de problemen wegens uitlatingen over moslims en asielzoekers. Ferrari was ook de degene die Boris Johnson overviel met een slinkse IQ-vraag.



De linkse ex-burgemeester van Londen Ken Livingstone had ook zijn eigen show, maar zijn contract werd niet verlengd nadat hij had beweerd dat Adolf Hitler een zionist was. Sommige LBC-shows bereiken bijna twee miljoen luisteraars en kijkers op internet. Farage verheugt zich op de show. 'Ik kan niet wachten. Ik nodig luisteraars uit om het met me eens te zijn, me uit te dagen en samen de conservatie in Groot-Brittannië te leiden.' Elke uitzending zal worden afgesloten met een Afsluitende Gedachte van de gastheer zelf.