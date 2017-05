Nieuwe variant ransomware duikt op, zónder noodknop - Europol waarschuwt voor nieuwe uitbraken

De wereld haalde zaterdag even opgelucht adem nadat een veiligheidsexpert de zogenoemde kill switch in WannaCry had gevonden. Deze noodknop wordt vaak door cybercriminelen ingebouwd om de verspreiding stop te zetten. Bijvoorbeeld nadat afpersers hebben betaald. Onbedoeld was de kill switch snel gevonden. Maar gelijk hierna waarschuwden experts al gelijk dat hiermee het kwaad niet geweken was. 'Het is een kleine moeite om een nieuwe variant te lanceren. Daar is nu het wachten op', zo vertelde Christiaan Beek, hoofdondezoeker bij McAfee, zaterdagmorgen tegenover de Volkskrant.



Later het weekend werd inderdaad duidelijk dat WannaCry een wedergeboorte beleefde. WannaCry 2.0 is zonder de eerder gevonden noodknop op internet losgelaten. Wellicht zit er nog een andere noodknop in, maar deze is dan een stuk beter verstopt. In ieder geval is hij nog niet gevonden. Zondag waren er al 200.000 slachtoffers in meer dan 150 landen, waarbij vooral Engeland en Rusland werden getroffen. Europol waarschuwt dat het einde nog niet in zicht is. De organisatie vreest dat er maandag een nieuwe uitbraakgolf van de nieuwe variant zal plaatsvinden.



Waarom maandag? Omdat veel computers in bedrijfsnetwerken in het weekend stilliggen, zegt Beek. 'Als ze maandag worden aangezet, kan WannaCry zich weer verder verspreiden.' Floris van den Broek van beveiligingsbedrijf Redsocks heeft nog een andere verklaring: 'Het zou ook kunnen dat er een vertraging van een paar dagen in de ransomware is ingebouwd.' Beveiligingsbedrijven over de hele wereld hebben het weekend overuren gedraaid om oplossingen tegen de gijzelingssoftware on ontwikkelen, maar makkelijk is dit bepaald niet, zegt Van den Broek. 'Het is niet een kwestie van een paar uurtjes werk.' Het tegengif is dan ook nog niet gevonden.